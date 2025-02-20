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Сычев не исключил, что попробует поработать тренером после получения лицензии

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Дмитрий Сычев рассматривает возможность работы тренером в будущем.

«В декабре еще нас уведомили о завершении учебы. Пока не забрал документы. Думаю, что все это сделаем, когда вместе соберемся в Москве. Посмотрим, как сложится. Естественно, мы учились для того, чтобы в будущем использовать эти знания. Академия Российского футбольного союза дала отличные знания, все спикеры были высочайшего уровня, как и практики. Багаж знаний получен хороший, это совместимо с игровым опытом. Будем использовать на практике. Пока все мысли о работе. Планирую ли работать тренером? Пока думаю, но пока столько работы, что пока некогда это все. Но все в процессе, держим в уме различные варианты развития событий», — цитирует Сычева ТАСС.

41-летний Сычев прошел обучение в академии Российского футбольного союза (РФС), вместе с ним в группе в том числе были Андрей Аршавин, Александр Мостовой и Юрий Жирков.

Он завершил карьеру в 2019 году. В составе «Локомотива» становился чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.

Источник: ТАСС
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Дмитрий Сычев
Футбол
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
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11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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