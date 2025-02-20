Сычев не исключил, что попробует поработать тренером после получения лицензии

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Дмитрий Сычев рассматривает возможность работы тренером в будущем.

«В декабре еще нас уведомили о завершении учебы. Пока не забрал документы. Думаю, что все это сделаем, когда вместе соберемся в Москве. Посмотрим, как сложится. Естественно, мы учились для того, чтобы в будущем использовать эти знания. Академия Российского футбольного союза дала отличные знания, все спикеры были высочайшего уровня, как и практики. Багаж знаний получен хороший, это совместимо с игровым опытом. Будем использовать на практике. Пока все мысли о работе. Планирую ли работать тренером? Пока думаю, но пока столько работы, что пока некогда это все. Но все в процессе, держим в уме различные варианты развития событий», — цитирует Сычева ТАСС.

41-летний Сычев прошел обучение в академии Российского футбольного союза (РФС), вместе с ним в группе в том числе были Андрей Аршавин, Александр Мостовой и Юрий Жирков.

Он завершил карьеру в 2019 году. В составе «Локомотива» становился чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.