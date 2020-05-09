«Динамо» почтило память бойцов ОМСБОН

YouTube-канал московского «Динамо» подготовил специальный ролик, который посвящен ветеранам отряда Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН).

Первые отряды ОМСБОН были сформированы летом 1941 года на стадионе «Динамо». В состав отбирались только лучшие спортсмены: чемпионы по боксу, гимнастике, биатлону и другим видам спорта. Спецотряды ОМСБОН подчинялись лично Верховному Главнокомандующему Вооружённых Сил СССР Иосифу Сталину и руководству разведывательного управления НКВД. Основной задачей бойцов было выполнение секретных операций, организация партизанской войны, ведение агентурной и разведывательной работы на оккупированных территориях. Кроме советских граждан в состав ОМСБОН входили представители Испании, Чехии, Болгарии, Румынии, США, Вьетнама и других стран.