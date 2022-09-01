«Динамо» поборется с «Зенитом» за полузащитника Александра Коваленко

«Динамо» интересуется 19-летним полузащитником «Сочи» Александром Коваленко, который на данный момент выступает в аренде в «Крыльях Советов», информирует «РБ Спорт».

По данным источника, московский клуб уже вступил в переговоры с агентом футболиста по поводу возможного трансфера.

Сообщалось, что Коваленко также хочет приобрести «Зенит». Его трансферная стоимость — 500 тысяч евро. В этом сезоне футболист провел 7 матчей в РПЛ, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.