«Динамо» победило «Тамбов» и обошло «Спартак»
«Динамо» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле победило «Тамбов» со счетом 2:0.
Первый гол на 38-й минуте встречи забил Вячеслав Грулев. На 90-й минуте бело-голубые установили окончательный счет — мяч с пенальти забил Никола Моро.
«Динамо» поднялось на четвертое место и обогнало «Спартак», которому сегодня предстоит матч с «Краснодаром».
«Тамбов» занимает последнее, 16-е место.
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
«Динамо» (Москва) — «Тамбов» — 2:0 (1:0)
Голы: Грулев, 38 (1:0). Моро, 90 — с пенальти (2:0).
«Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Варела, Скопинцев, Евгеньев, Фомин (Липовой, 81), Грулев (Тюкавин, 63), Моро, Шиманьски, Захарян (Каборе, 90+1), Лесовой (Игбун, 81).
«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Карп (Васиев, 65), Терехов (Дроздов, 74), Карапузов (Еркин, 65), Архипов (Герман, 77), Минаев (Климов, 65).
Предупреждения: Карапузов, 9. Фомин, 55. Терехов, 56.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Мурашов (Москва), Ковалев (Реутов).
ВАР: Волошин (Смоленск). Богач (Люберцы).
7 марта. Москва. Стадион «Динамо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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