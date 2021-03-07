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«Динамо» победило «Тамбов» и обошло «Спартак»

18:25
7 марта 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Тамбов» — 2:0. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
7 марта 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Тамбов» — 2:0. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России на своем поле победило «Тамбов» со счетом 2:0.

Первый гол на 38-й минуте встречи забил Вячеслав Грулев. На 90-й минуте бело-голубые установили окончательный счет — мяч с пенальти забил Никола Моро.

«Динамо» поднялось на четвертое место и обогнало «Спартак», которому сегодня предстоит матч с «Краснодаром».

«Тамбов» занимает последнее, 16-е место.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

«Динамо» (Москва) — «Тамбов» — 2:0 (1:0)

Голы: Грулев, 38 (1:0). Моро, 90 — с пенальти (2:0).

«Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Варела, Скопинцев, Евгеньев, Фомин (Липовой, 81), Грулев (Тюкавин, 63), Моро, Шиманьски, Захарян (Каборе, 90+1), Лесовой (Игбун, 81).

«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Карп (Васиев, 65), Терехов (Дроздов, 74), Карапузов (Еркин, 65), Архипов (Герман, 77), Минаев (Климов, 65).

Предупреждения: Карапузов, 9. Фомин, 55. Терехов, 56.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Мурашов (Москва), Ковалев (Реутов).

ВАР: Волошин (Смоленск). Богач (Люберцы).

7 марта. Москва. Стадион «Динамо».

Динамо — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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