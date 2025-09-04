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Макеев об ужесточении лимита: «Должны приезжать качественные иностранцы»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Я считаю, что должны приезжать качественные иностранцы. Я не против качественных легионеров. Когда за большие деньги приезжает некачественный иностранец, то, естественно, я за то, чтобы в таком случае играл российский футболист», — сказал Макеев «СЭ».

В четверг, 4 сентября, министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ: по его словам, к 2028 году клубы смогут включать в заявку на сезон не более 10 иностранцев, из которых одновременно на поле смогут находиться не более 5.

Позднее инсайдер Иван Карпов сообщил, что план ужесточения лимита в РПЛ утвержден: уже с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 11 иностранцев, 6 из которых смогут одновременно играть на поле. С сезона-2027/28 — 10/6, с сезона-2028/29 — 10/5.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

 6
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Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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