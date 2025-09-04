Макеев об ужесточении лимита: «Должны приезжать качественные иностранцы»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Я считаю, что должны приезжать качественные иностранцы. Я не против качественных легионеров. Когда за большие деньги приезжает некачественный иностранец, то, естественно, я за то, чтобы в таком случае играл российский футболист», — сказал Макеев «СЭ».

В четверг, 4 сентября, министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ: по его словам, к 2028 году клубы смогут включать в заявку на сезон не более 10 иностранцев, из которых одновременно на поле смогут находиться не более 5.

Позднее инсайдер Иван Карпов сообщил, что план ужесточения лимита в РПЛ утвержден: уже с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 11 иностранцев, 6 из которых смогут одновременно играть на поле. С сезона-2027/28 — 10/6, с сезона-2028/29 — 10/5.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев.