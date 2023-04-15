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Сегодня, 15:56

«Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН»

Мария Гусева
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Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 23-го тура чемпионата России — 3:1. Встреча прошла в Москве.

Счет открыл полузащитник нижегородского клуба Денис Глушаков на 67-й минуте встречи, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после того, как мяч попал в руку защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

На 79-й минуте нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев сравнял счет. Через 7 минут отличился полузащитник бело-голубых Даниил Фомин. На 90+5-й минуте нападающий Федор Смолов реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Пари НН» располагается на 13-й строчке — 19 очков.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом» 22 апреля, а «Пари НН» примет «Крылья Советов» на день позже.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:1
Пари Нижний Новгород

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
8
16
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Булыкин считает, что в следующем сезоне «Локомотив» будет бороться за медали
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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