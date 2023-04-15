«Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН»

«Динамо» обыграло «Пари НН» в матче 23-го тура чемпионата России — 3:1. Встреча прошла в Москве.

Счет открыл полузащитник нижегородского клуба Денис Глушаков на 67-й минуте встречи, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после того, как мяч попал в руку защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

На 79-й минуте нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев сравнял счет. Через 7 минут отличился полузащитник бело-голубых Даниил Фомин. На 90+5-й минуте нападающий Федор Смолов реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче.

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Пари НН» располагается на 13-й строчке — 19 очков.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом» 22 апреля, а «Пари НН» примет «Крылья Советов» на день позже.