«Динамо» отправилось в Турцию на второй тренировочный сбор, который продлится до 6 февраля, о чем сообщило в своем официальном Twitter.

В составе команды в Турцию вылетели: Шунин, Лещук, Сангаре (вратари), Морозов, Плиев, Рыков, Паршивлюк, Ордец, Евгеньев, Рауш, Шунич, Скопинцев, Школик, Юсупов, Кардозу, Н'Жи, Шиманьски, Нойштедтер, Жоаозинью, Соснин, Хильемарк, Каборе, Филипп, Панченко, Игбун.

Вместе с основной командой на сборы отправилась молодежка: Яруков, Купцов, Яшин, Мицаев (вратари), Обольский, Денисов, Лацевич, Москвичев, Карапузов, Гоманюк, Калачев, Мазурин, Данилин, Зорин, Цесь, Галкин, Тюкавин, Усанов, Федоров, Караев, Лепехин, Владимиров, Несов, Звонков, Пикарев, Сулаквелидзе, Кутицкий, Калинин.

Артем Пикарев вызван вместо Арсена Захаряна, который отправился в расположение юношеской сборной своего возраста. Переведен в молодежку Игорь Калинин — он находится в поиске новой команды.