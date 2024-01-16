«Динамо» отдало полузащитника Зазвонкина в аренду в «Черноморец»

«Динамо» объявило об переходе полузащитника Ивана Зазвонкина в «Черноморец».

19-летний россиянин будет выступать за новороссийский клуб на правах аренды до конца сезона-2023/24.

В этом сезоне хавбек провел за бело-голубых 1 матч в FONBET Кубке России и забил один гол.