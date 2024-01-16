Агент Литвинова сообщил, что игрок останется в «Сочи»

Футбольный агент Владимир Дейнека заявил, что защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов останется в «Сочи».

«Конечно, Литвинов остается в «Сочи», — приводит слова Дейника «РБ Спорт».

22-летний Литвинов выступает за «Сочи» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 17 матчей и не отметился результативными действиями.