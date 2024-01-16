Нино прибыл в расположение «Зенита»

Защитник Нино прибыл в расположение «Зенита». Видео опубликовала пресс-служба сине-бело-голубых.

5 января 26-летний бразилец подписал с «Зенитом» контракт до 2028 года. В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

На данный момент «Зенит» проводит тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ). Второй и третий сборы пройдут в Дохе (Катар) с 1 по 28 февраля.