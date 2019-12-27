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«Динамо» осталось уладить детали личного контракта со Скопинцевым

20:30
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По данным «СЭ», «Динамо» может закрыть сделку по приобретению футболиста «Краснодара» Дмитрия Скопинцева еще до Нового года.

Договоренность между клубами достигнута. «Быки» согласны на ту же сумму, которую потратили на приобретение 22-летнего защитника у «Ростова» прошлой зимой, — 4,4 миллиона евро.

Осталось уладить детали по личному контракту со Скопинцевым, но и здесь стороны постепенно сближаются. Далее до подписания соглашения футболисту останется только пройти медобследование. (Константин Алексеев)

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