Бабаев — о переговорах по правам на РПЛ с «Матч ТВ»: «Нас не может устраивать повторение того, что было»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ходе переговоров с «Матч ТВ» по коммерческим правам на РПЛ.

Бабаев входит в группу по реализации коммерческих прав РПЛ. Действующий договор лиги с «Матч ТВ» истекает в конце сезона.

— Конечно, нас не может устраивать повторение того, что было, — начал Бабаев. — Цены растут, прошло четыре года. Футбольные рейтинги выросли за эти годы, несмотря на те вызовы, с которыми мы столкнулись. Будем продолжать переговоры, надеемся договориться.

— Исходя из докладов консультантов, которые были наняты лигой, ждете более весомых предложений — например, от Okko?

— Возможно. Мы видим, что Okko очень много внимания уделяет спортивному контенту и не исключаем, что у компании будет интерес к матчам чемпионата, в том числе, — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

Кроме того, гендиректор ЦСКА отметил, что вещателям было бы выгодно поделить права на несколько частей, но «Матч ТВ» настаивает на эксклюзивных правах.