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«Динамо» одержало победу над «Сочи» в первом матче Шварца в РПЛ

15:53
«Динамо» победило «Сочи» — 3:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» победило «Сочи» — 3:1. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ обыграло «Сочи» со счетом 3:1.

В составе москвичей отличились Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин. Гости ответили точным ударом Михи Мевли. На 87-й минуте встречи сочинцы остались вдесятером после удаления Ибрагима Цаллагова.

Этот матч стал первым в РПЛ для главного тренера «бело-голубых» Сандро Шварца.

После этой встречи «Динамо» с 20 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Сочи» с 19 очками — на седьмой строчке.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

«Динамо» (Москва) — «Сочи» — 3:1 (2:1)

Голы: Лесовой, 11 (1:0). Мевля, 22 (1:1). Шиманьски, 26 (2:1). Фомин, 55 (3:1).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк (Слепов, 74), Нойштедтер, Ордец, Скопинцев, Каборе, Фомин, Шиманьски (Рауш, 84), Комличенко, Нжи (Грулев, 17), Лесовой (Школик, 84).

«Сочи»: Н.Заболотный, С.Ю.Терехов, Маргасов, Цаллагов, Мевля, Маммана, Миладинович, Юсупов (Пруцев, 61), Бурмистров (Заика, 58), Жоаузинью (Дуганджич, 57), А.Заболотный.

Предупреждения: Ордец, 28. Миладинович, 35. Юсупов, 38. Цаллагов, 44. Комличенко, 45+1. Каборе, 48. Грулев, 49.

Удаление: Цаллагов, 87.

Судьи: Сухой (Люберцы). Елеференко (Москва), Милюченко (Санкт-Петербург).

ВАР: Шадыханов. Сафьян (оба — Москва).

24 октября. Москва. Стадион «Динамо».

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