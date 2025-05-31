«Пари НН» — «Сочи»: видео голов

«Пари НН» на своем поле проиграл «Сочи» в ответном стыковом матче за место в РПЛ в сезоне-2025/26 — 1:3.

21-я минута. Кирилл Заика — 0:1

45+4-я минута. Мартин Крамарич (с пенальти) — 0:2.

45+7-я минута. Мартин Крамарич — 0:3.

21-я минута. Хуан Боселли (с пенальти) — 1:3

«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи.

«Сочи» одержал победу по сумме двух матчей (первая игра — 1:2) и спустя год вернулся в РПЛ. Команда вылетела из высшего дивизиона в сезоне-2023/24.

«Пари НН» вылетел в Мелбет-Первую лигу. Нижегородцы выступали в РПЛ с 2021 года.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

31 мая 2025, 17:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Получи скидку 500 рублей на заказ на Яндекс Маркете по промокоду WOW500. Действует на пользователей без заказа 180+ дней и новичков