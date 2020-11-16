РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Динамо» начало подготовку к матчу со «Спартаком»

13:31
Теги:

Пресс-служба «Динамо» в Twitter сообщила, что игроки начали подготовку к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Ранее у динамовцев, которые не участвовали в играх за национальную сборную, было несколько дней выходных.

Московское дерби состоится на «Открытие Арене» в субботу, 21 ноября. Начало — в 19.00 (мск).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 19729
Все опросы
Кто фаворит РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир