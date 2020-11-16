«Динамо» начало подготовку к матчу со «Спартаком»

Пресс-служба «Динамо» в Twitter сообщила, что игроки начали подготовку к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Ранее у динамовцев, которые не участвовали в играх за национальную сборную, было несколько дней выходных.

Московское дерби состоится на «Открытие Арене» в субботу, 21 ноября. Начало — в 19.00 (мск).