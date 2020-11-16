«Динамо» начало подготовку к матчу со «Спартаком»
13:31
Пресс-служба «Динамо» в Twitter сообщила, что игроки начали подготовку к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
Ранее у динамовцев, которые не участвовали в играх за национальную сборную, было несколько дней выходных.
Московское дерби состоится на «Открытие Арене» в субботу, 21 ноября. Начало — в 19.00 (мск).
Команда немного отдохнула и вновь приступает к тренировками ?— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 16, 2020
Начинаем подготовку к дерби #СпартакДинамо ?? pic.twitter.com/KaFnqNmTi3
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи