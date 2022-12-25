«Динамо» на втором сборе может провести товарищеские матчи с боснийским и болгарским клубами

Московское «Динамо» на втором тренировочном сборе в Турции с большой вероятностью проведет товарищеские матчи с боснийским «Борацом» и болгарской «Ардой», сообщает Sport24.

Первый сбор бело-голубые проведут в ОАЭ с 12 по 22 января.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ: 29 очков после 17 туров.