Рианчо рассказал, что жизнь в России дороже, чем в Испании

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил жизнь в России и Испании.

«Москва очень красивая, Казань и Санкт-Петербург — замечательные города. Но испанский городок Сантандер — это рай!

Жить в Испании однозначно дешевле, чем в России. Жить в Москве не каждый россиянин может позволить, надо много зарабатывать», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Рианчо возглавлял «Спартак» в ноябре 2018 года, после отставки Массимо Карреры.