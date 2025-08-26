«Динамо» может пригласить еще одного новичка

Как стало известно «СЭ», «Динамо» покупкой Максима Осипенко, Ивана Сергеева, Рубенса, Бактиера Зайнутдинова и Антона Миранчука выполнило все летние трансферные задачи с учетом пожеланий тренерского штаба.

Ранее в зимнее трансферное окно команду пополнили Данил Глебов и Хуан Хосе Касерес. При этом, если на рынке будет интересный вариант, не исключено приглашение еще одного новичка — игрока группы атаки. На другие позиции приобретений не планируется.

«Динамо» занимает седьмое место после шести туров РПЛ.