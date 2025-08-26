«Спартак» — «Сочи»: дата и время начала матча РПЛ

«Спартак» примет «Сочи» в рамках 7-го тура чемпионата России в субботу, 30 августа. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Спартак» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию матча покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 18:30. Лукойл Арена (Москва)

По итогам 6-ти туров РПЛ красно-белые набрали восемь очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Команда из Сочи с одним баллом идет на 16-й строчке в чемпионате России.

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