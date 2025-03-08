Московское «Динамо» дома разгромило махачкалинское «Динамо»

Московское «Динамо» на своем поле разгромило махачкалинское «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ — 4:0.

По голу у бело-голубых забили Эль-Мехди Маухуб (7-я минута), Ярослав Гладышев (46-я), Даниил Фомин (65-я) и Фабиан Бальбуэна (84-я).

Москвичи набрали 39 очков и поднялись на четвертое место в РПЛ, обойдя «Локомотив» (37 очков). Махачкалинцы с 18 очками идут на 13-й строчке в турнирной таблице.