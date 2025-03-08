«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: видео голов

Московское «Динамо» на своем поле разгромило махачкалинское «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ — 4:0.

7-я минута. Эль-Мехди Маухуб — 1:0

46-я минута. Ярослав Гладышев — 2:0

65-я минута. Даниил Фомин — 3:0

84-я минута. Фабиан Бальбуэна — 4:0

Москвичи набрали 39 очков и поднялись на четвертое место в РПЛ, обойдя «Локомотив» (37 очков). Махачкалинцы с 18 очками идут на 13-й строчке в турнирной таблице.