Московское «Динамо» дома обыграло «Акрон»

Московское «Динамо» обыграло «Акрон» в матче 29-го тура чемпионата России-2024/25 — 2:1. Встреча прошла на «ВТБ Арене».

Счет на 16-й минуте матча открыл полузащитник бело-голубых Даниил Фомин, замкнув подачу с углового от Бителло. На 80-й минуте тольяттинцы сравняли счет благодаря голу хавбека Артура Галояна. Победный мяч московского клуба забил форвард Эль-Мехди Маухуб на 90+1-й минуте.

«Динамо» выиграло третий матч подряд, набрало 56 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» находится на 9-й строчке с 35 баллами.

В последнем, 30-м туре РПЛ бело-голубые сыграют с «Краснодаром», а тольяттинцы — с «Локомотивом».