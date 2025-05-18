Шунин рассказал о планах после завершения карьеры

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о своих планах после завершения карьеры футболиста.

— Где видите себя в дальнейшем?

— Еще до конца не определился, есть бизнес и обучение в РФС. Куча всего нового, но я надеюсь, что пройду обучение и смогу сделать футбол лучше, — сказал Шунин.

— На кого учитесь в РФС?

— На спортивного менеджера.

— Почему такой выбор?

— Не вижу себя тренером, хотелось чего-то другого. Хочется сделать футбол лучше в роли управленца.

Антон Шунин — воспитанник «Динамо», он провел в клубе всю карьеру. Он принял участие в 366 матчах бело-голубых во всех турнирах и отыграл 125 из них на ноль.

Летом 2024 года Шунин покинул московский клуб. 7 мая 2025 года футболист объявил о завершении карьеры.