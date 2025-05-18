«Динамо» — «Акрон»: видео голов матча

«Динамо» обыграло «Акрон» в матче 29-го тура РПЛ — 2:1.

Полузащитник хозяев Данил Фомин отличился на 16-й минуте встречи. Хавбек гостей Артур Галоян сравнял счет на 80-й минуте. Нападающий «Динамо» Эль Мехди Маухуб забил победный мяч на 90+1-й минуте.

16-я минута: Фомин — 1:0

80-я минута: Галоян — 1:1

90+1-я минута: Маухуб — 2:1