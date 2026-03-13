«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: стартовые составы

Махачкалинское «Динамо» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Начало — в 19.30 мск.

«Динамо»: Волк, Шумахов, Табидзе, Аззи, Джапо, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Джавад, Агаларов.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Аванесян, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

13 марта, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)

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