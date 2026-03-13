Кержаков: «Зенит» неуверенно стартовал весной, но против топ-команд у них лучше получается»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры команды против «Спартака» в 21 туре РПЛ.

«Понятно, что нас ждем очень интересный матч. «Зениту» нужно оправдываться за поражение от «Оренбурга» в прошлом туре. А для «Спартака» это будет первая серьезная проверка в 2026 году в РПЛ. «Зенит» неуверенно стартовал весной с точки зрения игры, но против топ-команд у них лучше получается», — сказал Кержаков «СЭ».

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«Зенит» находится на втором месте в РПЛ, набрав 42 очка в 20 турах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками.

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