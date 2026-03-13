Жуков о матче «Зенит» — «Спартак»: «Тревожные ожидания из-за игры красно-белых в обороне»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми.

«Перед матчем против «Зенита» у меня тревожные ожидания из-за игры красно-белых в обороне. Будем надеяться, что тренерский штаб сможет исправить ошибки и выстроить оборону. Пока что в 2026 году это не получается сделать», — сказал Жуков «СЭ».

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«Зенит» находится на втором месте в РПЛ, набрав 42 очка в 20 турах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 35 очками.

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