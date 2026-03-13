«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: Джавад вывел хозяев вперед

Махачкалинское «Динамо» открыло счет в домашнем матче с «Оренбургом» в 21-м туре РПЛ — 1:0.

На 28-й минуте гол забил Джавад Хоссейннеджад.