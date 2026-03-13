Ещенко — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Красно-белые будут более раскрепощены»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Игра будет интересная, рассчитываю на большое количество забитых мячей. Кто фаворит? Думаю более раскрепощен будет «Спартак». Все-таки на «Зенит» оказывается давление после поражения в Оренбурге, у них в голове будет сидеть, что нужно победить любой ценой! «Спартаку» же нечего терять! Думаю, это может сыграть ключевую роль в завтрашней игре», — сказал Ещенко «СЭ».

«Зенит» с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» на шестой позиции, имея в активе 35 очков.

Матч между командами пройдет 14 марта на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16.00 по московскому времени.

Максим Ваншейд