Парфенов — о возможном переходе Дзюбы в «Кайрат»: «Аршавин и Тимощук играли же»

Бывший главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в алма-атинский «Кайрат».

«Ближе к лету понятно будет. Аршавин и Тимощук играли же. Все реально», — приводит слова Парфенова Legalbet.kz.

23 февраля владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что в казахстанском клубе ждут Дзюбу.

Контракт 36-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 3 мяча в 11 матчах.