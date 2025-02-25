Парфенов — о возможном переходе Дзюбы в «Кайрат»: «Аршавин и Тимощук играли же»
Бывший главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в алма-атинский «Кайрат».
«Ближе к лету понятно будет. Аршавин и Тимощук играли же. Все реально», — приводит слова Парфенова Legalbet.kz.
23 февраля владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что в казахстанском клубе ждут Дзюбу.
Контракт 36-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 3 мяча в 11 матчах.
Источник: Legalbet.kz
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