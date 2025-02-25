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25 февраля 2025, 17:02

Парфенов — о возможном переходе Дзюбы в «Кайрат»: «Аршавин и Тимощук играли же»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в алма-атинский «Кайрат».

«Ближе к лету понятно будет. Аршавин и Тимощук играли же. Все реально», — приводит слова Парфенова Legalbet.kz.

23 февраля владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что в казахстанском клубе ждут Дзюбу.

Контракт 36-летнего Дзюбы с «Акроном» рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 3 мяча в 11 матчах.

Источник: Legalbet.kz
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Артем Дзюба
Дмитрий Парфенов
ФК Акрон
ФК Кайрат
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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