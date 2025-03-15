Президент «Ростова» Арутюнянц об уходе Глебова в «Динамо»: «Мы довольны»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал о трансфере полузащитника Данила Глебова в «Динамо».

— Переговоры с «Динамо» по Глебову были сложными?

— Не столько сложными, сколько долгими. У нас была своя позиция, у «Динамо» — своя. Где—то посерединке мы пришли к общему знаменателю.

— Когда динамовцы впервые обратились в «Ростов» по поводу Глебова?

— Зимой. Начались переговоры, потом они были приостановлены. Затем они были возобновлены, мы дали добро на обсуждения по личному контракту, а уже потом последовал заключительный раунд. Это было во время зимнего Кубка РПЛ в Абу—Даби. И за три—четыре дня до закрытия трансферного «окна» мы закрыли сделку.

— Вы довольны этим трансфером?

— Да. Думаю, каждая сторона осталась удовлетворена, поскольку был найден компромисс.

— Какую сумму «Ростов» изначально просил за Глебова?

— Я цифры не озвучиваю.

— Цена была выше рыночной?

— Мы так не считаем.

— Глебов был одним из главных активов «Ростова»?

— Ни игрок, ни тренер не может быть активом. Актив — это клуб, история, болельщики. Да, Глебов являлся одним из ключевых игроков команды. Но рано или поздно любые футболисты, даже самые именитые, уходят, а их места занимают другие и спустя время сами становятся лидерами.

— Продажа Глебова отражает стратегию клуба, о которой вы говорили?

— Данил не наш воспитанник. В свое время мы купили перспективного парня, в «Ростове» он провел шесть лет, принес много пользы, раскрылся, дорос до сборной, а потом перешел в другой клуб. Не думаю, что его пример нужно приводить нашим молодым игрокам. Это обычная футбольная история, — сказал Арутюнянц «СЭ».

«Ростов» объявил об уходе 25-летнего хавбека в «Динамо» 20 февраля. Глебов выступал за команду с 2019 года.

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