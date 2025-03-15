Президент «Ростова» Арутюнянц назвал идеального воспитанника: «Будет бороться за первые места»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью «СЭ» рассказал свое видение идеального воспитанника.

— Каким вы видите идеального воспитанника «Ростова»?

— Это должна быть группа воспитанников, которые смогут играть в первой команде и вместе с ней бороться за высокие места. Это для меня идеальные воспитанники. Должна быть плеяда ребят, куда каждый год добавляются по одному-два талантливых парня, которая будет бороться за первые места.

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 20 туров ростовчане с 30 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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