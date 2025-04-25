Махачкалинское «Динамо» и «Краснодар» встречаются в матче 26-го тура российской премьер-лиги в пятницу, 25 апреля. Игра на «Анжи Арене» в Каспийске начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи махачкалинцев и краснодарцев. Ключевые события игры «Динамо» Махачкала — «Краснодар» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает канал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

25 апреля, 19:30. Анжи Арена (Каспийск)

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая «Зенит» на 2 очка — 55 против 53. «Динамо» (27 очков) находится на 10-м месте. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью (0:0).