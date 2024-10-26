«Динамо» Махачкала и «Акрон» назвали стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и «Акрон» назвали стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи Арена» и начнется в 14:00 мск.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезинг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

«Акрон»: Волков, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Пестряков, Грибов, Беншимол.

Перед началом игры махачкалинцы идут на 12-м месте в таблице РПЛ с 11 очками. «Акрон» занимает десятую строчку, имея в активе 12 баллов.