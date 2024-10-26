«Пари НН» реализовал 15 тысяч билетов на матч против «Спартака»

В пресс-службе «Пари НН» рассказали «СЭ» о количестве билетов, реализованных на матч 13-го тура РПЛ против «Спартака».

«Продано 15 тысяч билетов», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч между «Пари НН» и «Спартаком» состоится 27 октября, начало — в 14:15 по московскому времени.