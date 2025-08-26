«Локомотив» объявил об уходе Педро Габриэла

«Локомотив» расторг контракт с нападающим Педро Габриэлом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 25-летним бразильцем истекало летом 2026 года.

Педро перешел в «Локомотив» в 2022 году из «Брагантино». С января он играл на правах аренды за клуб «Куяба».

За «Локомотив» Педро сыграл 9 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативный пас.