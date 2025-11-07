Live
8 ноября, 18:30
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: армейцы победили благодаря голу Глебова! Онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 15-го тура чемпионата России.
90+5-я минута. В ближайшую паузу игроки «Динамо» обратились с этим вопросом к главному арбитру.
Ничем он их не порадовал. Продолжаем игру
90+4-я минута. Попадает мяч в руку Жоао Виктору после удара со штрафного.
Тут сразу и не скажешь. Нужно ждать сообщений из комнаты ВАР
90+3-я минута. Мусаев бросается в ноги Имаду Аззи, не позволяя нанести удар по воротам.
Желтая карточка и шанс для махачкалинцев
90-я минута. Смешаные чувства испытывают болельщики «Динамо».
С одной стороны, на поле выходит уроженец Махачкалы Джабраилов.
С другой — он меняет Глебова и сбивает темп атак местной команды
88-я минута. Последняя замена в составе хозяев.
Вместо Мрезига на поле выходит Зинович.
Против московских армейцев будет играть футболист, совсем недавно служивший в белорусской армии
85-я минута. Высоко выпрыгивает Круговой в попытке прервать заброс в штрафную.
До мяча не добрался, но смутил своим прыжком Аззи и не позволил продолжить атаку
83-я минута. Выше ворот пробил Мастури.
Тороп не будет оправдывать свою фамилию и торопиться со вводом мяча в игру.
Трубуны, само собой, недовольно загудели
81-я минута. Мусаев в очередной раз отправлен на бровку в руки медицинских работников.
Никак не получается остановить кровотечение.
Может уже замениться? Но тренеру виднее
80-я минута. Отвечают ударом на удар армейцы.
Обляков зарядил с дальней дистанции. Не попал, но атакующий порыв хозяев немного остудил
79-я минута. МОМЕНТ!
Мрезиг упускает реальный шанс сравнять счет в матче.
Никто не мешал удару с линии вратарской. Точность подвела
77-я минута. Дождались и вопросов меньше не стало.
Голевая атака началась с аута Жоао Виктора, а он перед этим сыграл жестко против Миро
76-я минута. Хасанби Биджиев получил желтую карточку, пытаясь оспорить взятие ворот своей команды.
Нужно дождаться повтора
ЦСКА открывает счет в разящей контратаке
75-я минута. ГОЛ!!!
Свежий Попович убежал с центра поля от Эль-Мубарика и выложил точную передачу на ногу Глебову
74-я минута. Подсел Мусаев под Аззи-старшего.
Фол вопросов не вызывает, но и предупреждения не заслуживает
73-я минута. Жоао Виктор пришел в чужую штрафную на подачу углового и исхитрился пробить головой.
Выше цели летит снаряд
72-я минута. Слетела синяя шапочка с головы Мусаева и кровь снова появилась.
Нужно покинуть поле и привести себя в порядок
70-я минута. И еще одна замена в составе «Динамо».
Придержал наставник на скамейке Мастури, видя, что Джавад в полном порядке.
Но все-таки решился на перестановку
69-я минута. Замена в составе хозяев.
Вместо Кагермазова на поле появляется Сундуков
68-я минута. ШТАНГА!
Аззи положил корпус и пробил в пустой правый угол.
Чуть больше удачи и счет был бы открыт
67-я минута. Справляется Тороп с ударом Кагермазова.
И снова отметим передачу Джавада
66-я минута. ОПАСНО!
Джавад играючи ушел от Дивеева, уложил на газон Облякова и покатил мяч на Джабраилова.
Убойный выстрел блокирует Гайич
65-я минута. Очередные перестановки готовит тренерский штаб «Динамо».
На скамейке ЦСКА пока тишь да гладь
64-я минута. Точно в руки Магомедову прилетает мяч после «черпачка».
Хотя по задумке передача скорее всего адресовалась Мусаеву. Но не сложилось
62-я минута. Аззи искал забросом Миро на дальней штанге.
Слишком сильной получилась эта передача.
Тороп лишь проводил мяч взглядом
61-я минута. Едва не обрезался Лукин и сам же вынужден был исправлять ошибку.
Поучилось на этот раз, но лучше не повторять
60-я минута. Кисляк заехал локтем в лицо Эль-Мубарику и сам же остановил атаку своей команды, не дождавшись свистка.
А после принес извинения сопернику.
Уважение
58-я минута. Повтор показывает, что Кисляк играл чисто в мяч.
Так что возможные претензии к Кириллу Левникову снимаются
57-я минута. Лежит в чужой штрафной Миро, свистят трибуны.
Но это не тот свист, после которого назначают пенальти
55-я минута. МОМЕНТ!
Ногой переводит Магомедов мяч на угловой голкипер после удара Гайича.
Не обошлось без рикошета. Эль-Мубарик мог огорчить голкипера
54-я минута. Кисляк грамотно поставил корпус и вынудил Имада Аззи нарушить правила в центре поля
53-я минута. И снова пошли фолы.
Жоао Виктор получил локтем в лицо, а Гайич не сразу поднялся с газона в следующем эпизоде
51-я минута. Непосредственно о подаче сказать особо нечего.
Не получился навес в направлении дальней штанги и защитники «Динамо» без проблем отбились
50-я минута. Небольшая пауза перед подачей углового.
Арбитр сделал внушение Круговому и Эль-Мубарику.
Но едва отвернулся — футболисты снова начали толкаться
49-я минута. Кагермазов раскачал финтами Кисляка и пробил в дальний угол.
Немного неточно получилось
48-я минута. Во втором тайме Мусаева играет в синей шапочке.
Смотрится очень эффектно, прямо скажем
47-я минута. Круговой на широком шаге ворвался в чужую штрафную и попытался прострелить на набегающего партнера.
Шумахов прочитал этот замысел и полет мяча прервал
46-я минута. Второй тайм стартовал с двойной замены составе «Динамо»
Ушли: Агаларов и Глушков
Вышли: Миро и Джабраилов
После непродолжительной консультации с ВАР-ассистентом главный арбитр отправляет команы на перерыв.
Нули на табло. Счет не открыт по итогам первого тайма.
Отдохнем немного и обязательно вернемся
45+2-я минута. Игроки «Динамо» требуют назначить пенальти.
Показалось им, что мяч попал в руку защитнику, причем в двух эпизодах подряд
45+1-я минута. Аззи на паузе убрал с дороги соперника и навесил в штрафную.
Перебросить высоченного Дивеева не получилось
44-я минута. А Мусаев заряжает издали и едва не попадает в дальний угол.
Делаем вывод, оба пострадавших в полном порядке
43-я минута. Не пустил Глушков к мячу Гайича.
Причем сделал это в силовой манере, но в рамках правил
42-я минута. Оба участника столкновения на поле.
И первым делом пожали руки друг другу
41-я минута. Готова замена у хозяева, но Глушков показывает, что готов продолжать встречу.
Настоящий боец. Только футболку неплохо бы заменить
40-я минута. Врачи на поле.
Столкнулись головами Глушков и Мусаев.
Кисляк находился в метре от эпизода и по его лицу было видно, что дело серьезное
38-я минута. Ну вот и Аззи-старший проявил себя.
Рядом со штангой просвистел мяч после удара головой.
Пожалуй, самый опасный момент в нашем матче
37-я минута. Мрезиг обокрал Облякова в чужой штрафной и рухнул на газон.
Свисток молчит, только угловой назначен.
Трибуны недовольны
36-я минута. Кагермазов перехватил нерасчетливую передачу и отправил в забег по флангу Агаларова.
А тот не сумел выиграть спринт у Жоао Виктора
34-я минута. Серия довольно жестких стыков.
Поочередно на газоне оказались Кисляк, Аззи и Глебов.
Ни один из эпизодов, по мнению арбитра, на карточку не тянул
32-я минута. Джавад оказался первым на подборе и пробил низом.
Попытка Глушкова перекрыть обзор вратарю успехом не увенчалась — Тороп сыграл надежно
31-я минута. Великолепный подкат в исполнении Гайича.
На угловой переводится мяч после очередного прострела с правого фланга
30-я минута. Аззи-старший придержал руками Алеррандро и уронил соперника на газон.
Свисток арбитра промолчал.
Более того, Левников жестом показал, что игрок ЦСКА сам нарушал правила
28-я минута. Передачу пяткой от Джавада никто не ожидал.
В том числе и Гамид Агаларов.
Наставник «Динамо» лишь развел руками на бровке
25-я минута. Может со стандарта что-нибудь получится у хозяев.
Сфолили на Эль-Мубарике. Однако до ворот далековато
23-я минута. Половина тайма позади и пока практически без моментов.
Впрочем, ничего удивительного.
«Динамо» на своем поле пропустило всего четыре мяча, а забило только шесть.
По обоим показателям — второе место среди всех участников чемпионата
21-я минута. Заработал угловой Адеррандро.
Подача от флажка откровенно не получилась у гостей
20-я минута. Проявил принципиальность Кирилл Левников.
После небольшого стыка мяч пришел к Дивееву, но штрафной в пользу ЦСКА все равно был назначен
18-я минута. Лукин без проблем выиграл верховую дуэль у Джавада, но направил мяч в сторону голкипера.
Никого из партнеров рядом не оказалось
17-я минута. Заметил рывок Глебова Кисляк и попытался вырезать передачу.
Проходит мяч, но тут же следует идеальный подкат от защитника
15-я минута. На всякий случай уточню, что все упоминания Аззи относятся пока к младшему брату Мохаммеду.
Старший Имад пока совершенно незаметен на поле
14-я минута. Отработал в обороне Кисляк и не позволил Аззи проникнуть в штрафную площадь
13-я минута. Обляков искал дальним забросом Глебова.
Свалился мяч с ноги и ушел за пределы поля
11-я минута. Агаларов воспользовался ошибкой Дивеева и убежал на свидание с голкипером.
Вот только пробил несильно и точно в Торопа
10-я минута. Аззи продолжает простреливать.
Защита армейцев нейтрализовала очередную попытку
9-я минута. Высокий прессинг — дело хорошее, но про оборону тоже забывать нельзя.
Увлеклись махачкалинцы и едва не упустили Гайича по флангу.
Повезло, что серб не придумал ничего острого и покатил мяч поперек поля
7-я минута. Мусаев жестко встретил Табидзе в центре поля.
Обошлось без предупреждения
5-я минута. Не дотягивается до мяча Кагермазов.
Слишком сильной передача от партнера получилась
3-я минута. Магомед-Шапи Сулейманов замечен на трибуне «Анжи-Арены»
В розыгрыше плей-офф МЛС бывший игрок «Краснодара» не выступает и вернулся в Россию
2-я минута. Подыграл себе рукой Мусаев.
Первая атака ЦСКА остановлена свистком арбитра
Команды появляются на поле.
Не самая высокая посещаемость сегодня в Махачкале.
Ну хотя бы погода радует
Стартовый состав ЦСКА
Выбор Фабио Челлестини: Тороп, Жоао Виктор, Дивеев, Лукин, Гайич, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Алеррандро, Мусаев
Стартовый состав «Динамо»
Выбор Хасанби Биджиева: Магомедов, И.Аззи, Шумахов, Табидзе, Кагермазов, М.Аззи, Эль-Мубарик, Мрезиг, Глушков, Джавад, Агаларов
«Динамо» Мх — ЦСКА: история встреч
Соперники провели всего три официальных матча — два в рамках чемпионата страны и один в розыгрыше Кубка. Обе встречи прошлого сезона завершились победой ЦСКА (2:0 дома и 1:0 на выезде). Зато в кубковом противостоянии махачкалинцы сумели переиграть именитого соперника с минимальным счетом. Подробности этой игры еще свежи в памяти всех участников, поскольку матч состоялся 5 ноября.
Динамо» Мх — ЦСКА: турнирное положение команд
Победа над прямым конкурентом — «Крыльями Советов» (2:0) — в прошлом туре чемпионата позволила подопечным Хасанби Биджиева покинуть зону стыковых матчей. Победа стала всего лишь третьей в текущем сезоне. И как и две предыдущие была одержана на своем поле. Домашние матчи «Динамо» проводит гораздо лучше, чем гостевые — в семи поединках набрано 12 очков, а единственной командой, сумевшей увезти победу из Махачкалы, стал действующий чемпион страны — «Краснодар».
ЦСКА подобрался к экватору турнира, имея в копилке 30 очков, что позволяет расположиться на второй строчке в турнирной таблице с отставанием от лидера всего на два балла. После разгромного поражения от «Локомотива» (0:3) в столичном дерби армейцы сумели собраться и выдали серию из двух «сухих» побед. Последний раз подобное произошло в августе прошлого года, а более длительная серия датирована апрелем 2023 года. Примечательно, что ворота на замке держит не основной голкипер ЦСКА.
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» Мх — ЦСКА
В прямом эфире встречу «Динамо» Мх — ЦСКА можно будет посмотреть на телеканале «Матч» и на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 16.15. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Дата, место и время начала матча «Динамо» Мх — ЦСКА
Матч «Динамо» Мх — ЦСКА состоится в субботу, 8 ноября, на стадионе «Анжи Арена» в Махачкале. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.
Alexey Ryabtsov
ЦСКА с победой! Но не с игрой
08.11.2025
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2