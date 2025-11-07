Футбол
Live

Live

8 ноября, 18:30

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: армейцы победили благодаря голу Глебова! Онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 15-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
7 ноября, 21:00

В субботу, 8 ноября, махачкалинское «Динамо» дома уступило ЦСКА.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
08 ноября, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:1
ЦСКА

8 ноября, 18:29
8 ноября, 18:28

90+6-я минута. Миро получает желтую карточку на исходе компенсированного времени

8 ноября, 18:27

90+5-я минута. В ближайшую паузу игроки «Динамо» обратились с этим вопросом к главному арбитру.

Ничем он их не порадовал. Продолжаем игру

8 ноября, 18:26

90+4-я минута. Попадает мяч в руку Жоао Виктору после удара со штрафного.

Тут сразу и не скажешь. Нужно ждать сообщений из комнаты ВАР

8 ноября, 18:24

90+3-я минута. Мусаев бросается в ноги Имаду Аззи, не позволяя нанести удар по воротам.

Желтая карточка и шанс для махачкалинцев

8 ноября, 18:24

90+1-я минута. Первая из пяти добавленных минут начинает отсчет

8 ноября, 18:22

90-я минута. Смешаные чувства испытывают болельщики «Динамо».

С одной стороны, на поле выходит уроженец Махачкалы Джабраилов.

С другой — он меняет Глебова и сбивает темп атак местной команды

8 ноября, 18:20

88-я минута. Последняя замена в составе хозяев.

Вместо Мрезига на поле выходит Зинович.

Против московских армейцев будет играть футболист, совсем недавно служивший в белорусской армии

8 ноября, 18:17

85-я минута. Высоко выпрыгивает Круговой в попытке прервать заброс в штрафную.

До мяча не добрался, но смутил своим прыжком Аззи и не позволил продолжить атаку

8 ноября, 18:16

83-я минута. Выше ворот пробил Мастури.

Тороп не будет оправдывать свою фамилию и торопиться со вводом мяча в игру.

Трубуны, само собой, недовольно загудели

8 ноября, 18:15

81-я минута. Мусаев в очередной раз отправлен на бровку в руки медицинских работников.

Никак не получается остановить кровотечение.

Может уже замениться? Но тренеру виднее

8 ноября, 18:14

80-я минута. Отвечают ударом на удар армейцы.

Обляков зарядил с дальней дистанции. Не попал, но атакующий порыв хозяев немного остудил

8 ноября, 18:13

79-я минута. МОМЕНТ!

Мрезиг упускает реальный шанс сравнять счет в матче.

Никто не мешал удару с линии вратарской. Точность подвела

8 ноября, 18:11

77-я минута. Дождались и вопросов меньше не стало.

Голевая атака началась с аута Жоао Виктора, а он перед этим сыграл жестко против Миро

8 ноября, 18:10

76-я минута. Хасанби Биджиев получил желтую карточку, пытаясь оспорить взятие ворот своей команды.

Нужно дождаться повтора

8 ноября, 18:08

ЦСКА открывает счет в разящей контратаке

75-я минута. ГОЛ!!!

Свежий Попович убежал с центра поля от Эль-Мубарика и выложил точную передачу на ногу Глебову

8 ноября, 18:08

74-я минута. Подсел Мусаев под Аззи-старшего.

Фол вопросов не вызывает, но и предупреждения не заслуживает

8 ноября, 18:06

73-я минута. Жоао Виктор пришел в чужую штрафную на подачу углового и исхитрился пробить головой.

Выше цели летит снаряд

8 ноября, 18:05

72-я минута. Слетела синяя шапочка с головы Мусаева и кровь снова появилась.

Нужно покинуть поле и привести себя в порядок

8 ноября, 18:04

71-я минута. Замена в составе ЦСКА

Адеррандро уступил место на поле Поповичу

8 ноября, 18:02

70-я минута. И еще одна замена в составе «Динамо».

Придержал наставник на скамейке Мастури, видя, что Джавад в полном порядке.

Но все-таки решился на перестановку

8 ноября, 18:02

69-я минута. Замена в составе хозяев.

Вместо Кагермазова на поле появляется Сундуков

8 ноября, 18:00

68-я минута. ШТАНГА!

Аззи положил корпус и пробил в пустой правый угол.

Чуть больше удачи и счет был бы открыт

8 ноября, 17:59

67-я минута. Справляется Тороп с ударом Кагермазова.

И снова отметим передачу Джавада

8 ноября, 17:58

66-я минута. ОПАСНО!

Джавад играючи ушел от Дивеева, уложил на газон Облякова и покатил мяч на Джабраилова.

Убойный выстрел блокирует Гайич

8 ноября, 17:57

65-я минута. Очередные перестановки готовит тренерский штаб «Динамо».

На скамейке ЦСКА пока тишь да гладь

8 ноября, 17:55

64-я минута. Точно в руки Магомедову прилетает мяч после «черпачка».

Хотя по задумке передача скорее всего адресовалась Мусаеву. Но не сложилось

8 ноября, 17:54

62-я минута. Аззи искал забросом Миро на дальней штанге.

Слишком сильной получилась эта передача.

Тороп лишь проводил мяч взглядом

8 ноября, 17:53

61-я минута. Едва не обрезался Лукин и сам же вынужден был исправлять ошибку.

Поучилось на этот раз, но лучше не повторять

8 ноября, 17:52

60-я минута. Кисляк заехал локтем в лицо Эль-Мубарику и сам же остановил атаку своей команды, не дождавшись свистка.

А после принес извинения сопернику.

Уважение

8 ноября, 17:50

58-я минута. Повтор показывает, что Кисляк играл чисто в мяч.

Так что возможные претензии к Кириллу Левникову снимаются

8 ноября, 17:50

57-я минута. Лежит в чужой штрафной Миро, свистят трибуны.

Но это не тот свист, после которого назначают пенальти

8 ноября, 17:47

55-я минута. МОМЕНТ!

Ногой переводит Магомедов мяч на угловой голкипер после удара Гайича.

Не обошлось без рикошета. Эль-Мубарик мог огорчить голкипера

8 ноября, 17:46

54-я минута. Кисляк грамотно поставил корпус и вынудил Имада Аззи нарушить правила в центре поля

8 ноября, 17:45

53-я минута. И снова пошли фолы.

Жоао Виктор получил локтем в лицо, а Гайич не сразу поднялся с газона в следующем эпизоде

8 ноября, 17:44

51-я минута. Непосредственно о подаче сказать особо нечего.

Не получился навес в направлении дальней штанги и защитники «Динамо» без проблем отбились

8 ноября, 17:43

50-я минута. Небольшая пауза перед подачей углового.

Арбитр сделал внушение Круговому и Эль-Мубарику.

Но едва отвернулся — футболисты снова начали толкаться

8 ноября, 17:41

49-я минута. Кагермазов раскачал финтами Кисляка и пробил в дальний угол.

Немного неточно получилось

8 ноября, 17:40

48-я минута. Во втором тайме Мусаева играет в синей шапочке.

Смотрится очень эффектно, прямо скажем

8 ноября, 17:38

47-я минута. Круговой на широком шаге ворвался в чужую штрафную и попытался прострелить на набегающего партнера.

Шумахов прочитал этот замысел и полет мяча прервал

8 ноября, 17:37

46-я минута. Второй тайм стартовал с двойной замены составе «Динамо»

Ушли: Агаларов и Глушков
Вышли: Миро и Джабраилов

8 ноября, 17:22

После непродолжительной консультации с ВАР-ассистентом главный арбитр отправляет команы на перерыв.

Нули на табло. Счет не открыт по итогам первого тайма.

Отдохнем немного и обязательно вернемся

8 ноября, 17:20

45+2-я минута. Игроки «Динамо» требуют назначить пенальти.

Показалось им, что мяч попал в руку защитнику, причем в двух эпизодах подряд

8 ноября, 17:18

45+1-я минута. Аззи на паузе убрал с дороги соперника и навесил в штрафную.

Перебросить высоченного Дивеева не получилось

8 ноября, 17:17

45-я минута. Две минуты добавлено к основному времени первого тайма

8 ноября, 17:16

44-я минута. А Мусаев заряжает издали и едва не попадает в дальний угол.

Делаем вывод, оба пострадавших в полном порядке

8 ноября, 17:16

43-я минута. Не пустил Глушков к мячу Гайича.

Причем сделал это в силовой манере, но в рамках правил

8 ноября, 17:14

42-я минута. Оба участника столкновения на поле.

И первым делом пожали руки друг другу

8 ноября, 17:13

41-я минута. Готова замена у хозяева, но Глушков показывает, что готов продолжать встречу.

Настоящий боец. Только футболку неплохо бы заменить

8 ноября, 17:11

40-я минута. Врачи на поле.

Столкнулись головами Глушков и Мусаев.

Кисляк находился в метре от эпизода и по его лицу было видно, что дело серьезное

8 ноября, 17:10

38-я минута. Ну вот и Аззи-старший проявил себя.

Рядом со штангой просвистел мяч после удара головой.

Пожалуй, самый опасный момент в нашем матче

8 ноября, 17:09

37-я минута. Мрезиг обокрал Облякова в чужой штрафной и рухнул на газон.

Свисток молчит, только угловой назначен.

Трибуны недовольны

8 ноября, 17:07

36-я минута. Кагермазов перехватил нерасчетливую передачу и отправил в забег по флангу Агаларова.

А тот не сумел выиграть спринт у Жоао Виктора

8 ноября, 17:06

34-я минута. Серия довольно жестких стыков.

Поочередно на газоне оказались Кисляк, Аззи и Глебов.

Ни один из эпизодов, по мнению арбитра, на карточку не тянул

8 ноября, 17:04

32-я минута. Джавад оказался первым на подборе и пробил низом.

Попытка Глушкова перекрыть обзор вратарю успехом не увенчалась — Тороп сыграл надежно

8 ноября, 17:03

31-я минута. Великолепный подкат в исполнении Гайича.

На угловой переводится мяч после очередного прострела с правого фланга

8 ноября, 17:02

30-я минута. Аззи-старший придержал руками Алеррандро и уронил соперника на газон.

Свисток арбитра промолчал.

Более того, Левников жестом показал, что игрок ЦСКА сам нарушал правила

8 ноября, 17:00

28-я минута. Передачу пяткой от Джавада никто не ожидал.

В том числе и Гамид Агаларов.

Наставник «Динамо» лишь развел руками на бровке

8 ноября, 16:57

26-я минута. Короткий розыгрыш и заброс в штрафную, который легко снимает Тороп

8 ноября, 16:56

25-я минута. Может со стандарта что-нибудь получится у хозяев.

Сфолили на Эль-Мубарике. Однако до ворот далековато

8 ноября, 16:55

23-я минута. Половина тайма позади и пока практически без моментов.

Впрочем, ничего удивительного.

«Динамо» на своем поле пропустило всего четыре мяча, а забило только шесть.

По обоим показателям — второе место среди всех участников чемпионата

8 ноября, 16:53

21-я минута. Заработал угловой Адеррандро.

Подача от флажка откровенно не получилась у гостей

8 ноября, 16:51

20-я минута. Проявил принципиальность Кирилл Левников.

После небольшого стыка мяч пришел к Дивееву, но штрафной в пользу ЦСКА все равно был назначен

8 ноября, 16:50

18-я минута. Лукин без проблем выиграл верховую дуэль у Джавада, но направил мяч в сторону голкипера.

Никого из партнеров рядом не оказалось

8 ноября, 16:48

17-я минута. Заметил рывок Глебова Кисляк и попытался вырезать передачу.

Проходит мяч, но тут же следует идеальный подкат от защитника

8 ноября, 16:46

15-я минута. На всякий случай уточню, что все упоминания Аззи относятся пока к младшему брату Мохаммеду.

Старший Имад пока совершенно незаметен на поле

8 ноября, 16:45

14-я минута. Отработал в обороне Кисляк и не позволил Аззи проникнуть в штрафную площадь

8 ноября, 16:44

13-я минута. Обляков искал дальним забросом Глебова.

Свалился мяч с ноги и ушел за пределы поля

8 ноября, 16:43

11-я минута. Агаларов воспользовался ошибкой Дивеева и убежал на свидание с голкипером.

Вот только пробил несильно и точно в Торопа

8 ноября, 16:42

10-я минута. Аззи продолжает простреливать.

Защита армейцев нейтрализовала очередную попытку

8 ноября, 16:40

9-я минута. Высокий прессинг — дело хорошее, но про оборону тоже забывать нельзя.

Увлеклись махачкалинцы и едва не упустили Гайича по флангу.

Повезло, что серб не придумал ничего острого и покатил мяч поперек поля

8 ноября, 16:39

7-я минута. Мусаев жестко встретил Табидзе в центре поля.

Обошлось без предупреждения

8 ноября, 16:37

5-я минута. Не дотягивается до мяча Кагермазов.

Слишком сильной передача от партнера получилась

8 ноября, 16:36

4-я минута. Эффектный проход Аззи по правому флангу завершился неточным прострелом

8 ноября, 16:34

3-я минута. Магомед-Шапи Сулейманов замечен на трибуне «Анжи-Арены»

В розыгрыше плей-офф МЛС бывший игрок «Краснодара» не выступает и вернулся в Россию

8 ноября, 16:33

2-я минута. Подыграл себе рукой Мусаев.

Первая атака ЦСКА остановлена свистком арбитра

8 ноября, 16:32

1-я минута. С центра поля разыграли мяч гости.

Матч начался. ПОЕХАЛИ!

8 ноября, 16:31

Команды появляются на поле.

Не самая высокая посещаемость сегодня в Махачкале.

Ну хотя бы погода радует

8 ноября, 15:51

Стартовый состав ЦСКА

Выбор Фабио Челлестини: Тороп, Жоао Виктор, Дивеев, Лукин, Гайич, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Алеррандро, Мусаев

8 ноября, 15:48

Стартовый состав «Динамо»

Выбор Хасанби Биджиева: Магомедов, И.Аззи, Шумахов, Табидзе, Кагермазов, М.Аззи, Эль-Мубарик, Мрезиг, Глушков, Джавад, Агаларов

7 ноября, 21:20

«Динамо» Мх — ЦСКА: история встреч

Соперники провели всего три официальных матча — два в рамках чемпионата страны и один в розыгрыше Кубка. Обе встречи прошлого сезона завершились победой ЦСКА (2:0 дома и 1:0 на выезде). Зато в кубковом противостоянии махачкалинцы сумели переиграть именитого соперника с минимальным счетом. Подробности этой игры еще свежи в памяти всех участников, поскольку матч состоялся 5 ноября.

7 ноября, 21:15

Динамо» Мх — ЦСКА: турнирное положение команд

Победа над прямым конкурентом — «Крыльями Советов» (2:0) — в прошлом туре чемпионата позволила подопечным Хасанби Биджиева покинуть зону стыковых матчей. Победа стала всего лишь третьей в текущем сезоне. И как и две предыдущие была одержана на своем поле. Домашние матчи «Динамо» проводит гораздо лучше, чем гостевые — в семи поединках набрано 12 очков, а единственной командой, сумевшей увезти победу из Махачкалы, стал действующий чемпион страны — «Краснодар».

ЦСКА подобрался к экватору турнира, имея в копилке 30 очков, что позволяет расположиться на второй строчке в турнирной таблице с отставанием от лидера всего на два балла. После разгромного поражения от «Локомотива» (0:3) в столичном дерби армейцы сумели собраться и выдали серию из двух «сухих» побед. Последний раз подобное произошло в августе прошлого года, а более длительная серия датирована апрелем 2023 года. Примечательно, что ворота на замке держит не основной голкипер ЦСКА.

7 ноября, 21:10

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» Мх — ЦСКА

В прямом эфире встречу «Динамо» Мх — ЦСКА можно будет посмотреть на телеканале «Матч» и на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 16.15. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

7 ноября, 21:05

Дата, место и время начала матча «Динамо» Мх — ЦСКА

Матч «Динамо» Мх — ЦСКА состоится в субботу, 8 ноября, на стадионе «Анжи Арена» в Махачкале. Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

7 ноября, 21:00

Всем привет!

В 15-м туре РПЛ махачкалинское «Динамо» сыграет против ЦСКА. «СЭ» будет внимательно следить за этой встречей. Присоединяйтесь!

  • Alexey Ryabtsov

    ЦСКА с победой! Но не с игрой

    08.11.2025

