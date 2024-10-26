Махачкалинское «Динамо» сыграет с «Акроном» в 13-м туре чемпионата России в субботу, 26 октября. Матч пройдет на «Анжи Арене» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Динамо» Махачкала — «Акрон» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 12-ти туров премьер-лиги махачкалинцы набрали 11 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. Команда из Тольятти с 12-ю баллами идет на 10-й строчке чемпионата.

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