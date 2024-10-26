Дюков рассказал об общении с Чеферином о допуске российских команд до международных соревнований

Президент РФС Александр Дюков рассказал о переговорах с главной УЕФА Александром Чеферином о допуске российских команд до международных турниров.

«Я регулярно общаюсь с президентом УЕФА Александром Чеферином, мы обсуждаем допуск российских команд до международных соревнований. Конечно, буду продолжать этот диалог и дальше», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Все российские команды отстранены от официальных международных турниров с 2022 года. В ноябре сборная России проведет товарищеские матчи с командами Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).