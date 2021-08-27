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«Динамо» — «Локомотив»: Смолов открыл счет в матче

19:22
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов открыл счет в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» — 1:0. Для форварда это уже шестой гол в сезоне, и он вышел в лидеры гонки бомбардиров.

Смолов вошел с мячом в штрафную, но не смог пробить по воротам. Однако нападающий поборолся за мяч, отобрал его у соперника, снова вышел на ударную позицию и направил мяч в нижний угол ворот.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Динамо — Локомотив

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Иван Шитик все материалы автора

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