«Динамо» — «Локомотив»: Смолов открыл счет в матче
19:22
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов открыл счет в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» — 1:0. Для форварда это уже шестой гол в сезоне, и он вышел в лидеры гонки бомбардиров.
Смолов вошел с мячом в штрафную, но не смог пробить по воротам. Однако нападающий поборолся за мяч, отобрал его у соперника, снова вышел на ударную позицию и направил мяч в нижний угол ворот.
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