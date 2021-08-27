Нападающий «Локомотива» Федор Смолов открыл счет в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» — 1:0. Для форварда это уже шестой гол в сезоне, и он вышел в лидеры гонки бомбардиров.

Смолов вошел с мячом в штрафную, но не смог пробить по воротам. Однако нападающий поборолся за мяч, отобрал его у соперника, снова вышел на ударную позицию и направил мяч в нижний угол ворот.