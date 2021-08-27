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ЦСКА обыграл «Академию имени Коноплева» в матче молодежных команд

19:24
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В матче седьмого тура молодежного первенства России ЦСКА победил «Академию имени Коноплева» (2:0).

Голы забивали Степан Евсютин и Никита Ермаков.

Молодежные команды

7-й тур

«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 2:0 (0:0)

Голы: Евсютин, 74 (1:0). Ермаков, 90+5 (2:0).

Судья: Чичилян (Бронницы).

27 августа. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».

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Евгений Петров все материалы автора

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