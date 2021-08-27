ЦСКА обыграл «Академию имени Коноплева» в матче молодежных команд
19:24
В матче седьмого тура молодежного первенства России ЦСКА победил «Академию имени Коноплева» (2:0).
Голы забивали Степан Евсютин и Никита Ермаков.
Молодежные команды
7-й тур
«ЦСКА — мол.» (Москва) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 2:0 (0:0)
Голы: Евсютин, 74 (1:0). Ермаков, 90+5 (2:0).
Судья: Чичилян (Бронницы).
27 августа. Москва. Стадион «Октябрь (Запасное поле)».
Читайте также
«Он стиснул мое бедро и сказал: «Тебе все равно никто не поверит». Как тренер насиловал 13-летнюю фигуристку
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю