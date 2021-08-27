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Семин — о матче с «Уралом»: «Сто процентов был пенальти. Не повезло, что не было ВАР»

19:20
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Главный тренер «Ростова» Юрий Семин подвел итоги матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:1).

— Эту игру провели более ровнее, чем предыдущие, создали больше моментов. Это говорит о том, что играем лучше, но нужна реализация, ведь без нее сложно расчитывать на полноценный результат. Сегодня мы были ближе к победе, — цитирует тренера сайт «Ростова».

— После забитого мяча показалось, что игроки потеряли концентрацию.

— Наверное, это правда. Гол, который забили нам, из разряда простых ситуаций. У нас не оказалось в центре группы игроков. Но это заслуга «Урала», они сделали замены, вышло больше атакующих игроков. Наша проблема заключается в том, что не играем на ноль.

— Ваши футболисты шли вперед в основном через центр, а «Урал» растягивал игру через фланги. Насколько это создавало трудности?

— У каждой команды своя тактическая задумка. У нас были хорошие моменты, поэтому мы приняли правильное тактическое решение.

— Очень не понравился результат, но понравилась игра. Согласны?

— Лучше бы был результат. Но с другой стороны, раз игра становится лучше, значит работаем правильно. Сейчас будет перерыв, надеюсь, игроки вернутся из сборных без повреждений.

— В сборные уедет много игроков. Это усложнит подготовку к следующему матчу?

— Это всегда происходит, ничего нового нет. Зато мы сыграем с молодежной командой, поближе познакомимся с ребятами. Сегодня, например, играл 17-летний Мелехин и выглядел достаточно хорошо.

— Был пенальти на Алмквисте?

— Сто процентов. Не повезло, что сегодня не было ВАР.

Урал — Ростов

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru

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Иван Шитик все материалы автора

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