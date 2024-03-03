«Динамо» — «Локомотив»: гол гостей не засчитали из-за офсайда

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Гол «Локомотива» в матче против «Динамо» не засчитан из-за положения вне игры.

На 50-й минуте Тимур Сулейманов отличился после передачи Наира Тикнизяна. Гол сразу не засчитали из-за офсайда. Арбитры ВАР подтвердили решение главного судьи Кирилла Левникова.