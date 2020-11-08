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«Динамо» — «Локомотив»: Евгеньев открыл счет в самом начале матча

19:05
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Защитник «Динамо» Роман Евгеньев открыл счет в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он отличился в самом начале встречи — 1:0.

Динамо — Локомотив

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