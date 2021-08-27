Сергей Степашин: «Динамо» потеряло два очка»

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«Динамо» после шести туров набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» (12) расположился на четвертой строчке.

«Потеряли два очка», — сказал Степашин «СЭ».

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (1:1) в 6-м туре Тинькофф Российской премьер-лиги.

хурма (сельдерей)

«Динамо» потеряло два очка» ======================================= хорошо хоть одно осталось без очка никак нельзя

27.08.2021