Сергей Степашин: «Динамо» потеряло два очка»
20:59
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал результат матча с «Локомотивом» (1:1) в 6-м туре Тинькофф Российской премьер-лиги.
«Потеряли два очка», — сказал Степашин «СЭ».
«Динамо» после шести туров набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» (12) расположился на четвертой строчке.
Читайте также
4
Зачет
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
хурма (сельдерей)
«Динамо» потеряло два очка» ======================================= хорошо хоть одно осталось без очка никак нельзя
27.08.2021