«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Динамо» победило «Крылья Советов» в 19-м туре чемпионата России — 4:0. Матч прошел в Москве на «ВТБ Арене».

В первом тайме голы забили Константин Тюкавин, Муми Нгамале и Антон Миранчук. Во втором тайме отчличился Ярослав Гладышев. Тюкавин и Нгамале также записали свой счет по голевой передаче.

На 90-й минуте защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

«Динамо» набрало 24 очка и поднялось с 10-го на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» проиграли третий матч подряд и находятся на 13-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта, 13:00. Динамо (Москва)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max