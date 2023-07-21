Источник: ЦСКА может предложить 6 миллионов евро за форварда сборной Чили Давилу

ЦСКА заинтересован в нападающем «Леона» Викторе Давиле, сообщает Telegram-канал «Дневник армейца».

По информации источника, красно-синие готовы заплатить за 25-летнего чилийца 6 миллионов евро.

Давила выступает за «Леон» с 2021 года. Он провел за мексиканский клуб 105 матчей, забил 33 мяча и отдал 13 голевых передач. Кроме того, на его счету 4 матча в составе сборной Чили.