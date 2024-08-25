«Краснодар» в гостях обыграл «Динамо»

«Краснодар» в гостевом матче обыграл «Динамо» в 6-м туре чемпионата России — 1:0.

Победный гол на 25-й минуте забил полузащитник Виктор Са.

В конце второго тайма бело-голубые заменили голкипера Андрея Лунева из-за повреждения головы после столкновения с игроком «быков» Джоном Кордобой.

После 6 туров РПЛ «Краснодар» с 12 очками поднялся на 2-е место, «Динамо» с таким же количеством быллов идет третьим.