Защитник «Спартака» Ву сравнил чемпионаты России и Франции

Защитник «Спартака» Кристофер Ву назвал разницу между чемпионатами России и Франции.

«Вижу, что в РПЛ команды поменьше внимания уделяют тактике, при этом футбол требует очень интенсивной физической работы. Здесь больше единоборств и стыков. И это касается матчей со всеми соперниками, включая тех, кто находится в конце таблицы», — приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

Камерунец перешел в «Спартак» из «Ренна» сентябре 2025 года. В этом сезоне на его счету 25 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами. Контракт 24-летнего Ву с московским клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

Ранее Ву также выступал за «Ланс» и «Нанси».