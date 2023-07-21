«Краснодар» в гостях обыграл «Динамо» в стартовом матче сезона РПЛ

«Краснодар» одержал победу над «Динамо» в матче первого тура РПЛ — 3:1.

«Быки» открыли счет на 28-й минуте благодаря голу Джона Кордобы. 8 минут спустя колумбиец сбросил мяч на ногу Александра Черникова, который удвоил преимущество гостей. На 53-й минуте счет до разгромного довел Жоау Батчи.

Единственный гол бело-голубых на 61-й минуте забил Федор Смолов.